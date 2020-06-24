В Твери будут снимать фильм "Пищеблок" - о вампирах в пионерском лагере

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:27:54+03:00

В Твери будут снимать фильм про вампиров Фото: Виктория ЖУКОВА

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10 июля в Твери начнутся съемки художественного фильма "Пищеблок" ("Пионерлагерь 80е"). Постановление о согласовании проведения съемок появилось на сайте администрации Твери.

Работать организатору съемок - ООО "ТверьКиноСервис" - разрешили при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Съемки будут проходить в Московском и Пролетарском районах и продлятся до 15 октября 2020 года.

По названию фильма можно предположить, что в основе картины - роман российского писателя Алексея Иванова "Пищеблок", в котором главный герой - мальчик - обнаруживает, что в пионерлагере, где он отдыхает, есть вампиры.

ИСТОЧНИК KP.RU