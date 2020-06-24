В Твери будут снимать фильм "Пищеблок" - о вампирах в пионерском лагере
10 июля в Твери начнутся съемки художественного фильма "Пищеблок" ("Пионерлагерь 80е"). Постановление о согласовании проведения съемок появилось на сайте администрации Твери.
Работать организатору съемок - ООО "ТверьКиноСервис" - разрешили при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Съемки будут проходить в Московском и Пролетарском районах и продлятся до 15 октября 2020 года.
По названию фильма можно предположить, что в основе картины - роман российского писателя Алексея Иванова "Пищеблок", в котором главный герой - мальчик - обнаруживает, что в пионерлагере, где он отдыхает, есть вампиры.
ИСТОЧНИК KP.RU