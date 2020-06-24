Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются торговые центры, кафе и рестораны
23 июня губернатор Игорь Руденя подписал постановление о снятии ограничений в Тверской области, ранее введенных из-за коронавируса.
Согласно документу, с 24 июня, в регионе возобновляют работу торговые центры, объекты розничной торговли без ограничения по площади; за исключением расположенных в них кинотеатров и кинозалов, развлекательных комнат.
По-прежнему закрыты клубы и дискотеки, но начинают работу кафе, рестораны, объекты питания.
Начинают принимать посетителей гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха.
Вместе с тем, возобновляют работу речные трамвайчики, разрешены туристические прогулки на водном транспорте.
Гражданам и персоналу по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию, использовать антисептики и носить маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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