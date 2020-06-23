Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова похудела на упражнениях из школьной программы
Депутат Госдумы РФ от Тверской области и знаменитый тверской аграрий Светлана Максимова похудела на 17 кг. Причиной столь резкого снижения веса стал коронавирус, которым депутат переболела в тяжелой форме.
- В первую неделю в больнице у меня было чувство, как будто я рыба, которую выкинули на берег, - рассказала ранее в беседе с корреспондентом "КП"-Тверь" Светлана Максимова. - Так трудно было дышать, не хватало воздуха. Мне три раза меняли антибиотики.
В больнице депутат сильно похудела, но после болезни вес снова начал возвращаться.
- Вернулось не всё, но я запаниковала, мне так было комфортно и легко без этих килограммов, - поделилась с ТИА Светлана Максимова. - Сейчас я почти каждый день хожу на гимнастику с дыхательной техникой плюс растяжка.
Чтобы правильно дышать после болезни, занятия проходят под руководством тренера. А упражнения простые - из школьной программы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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