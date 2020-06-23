2020-06-23T21:15:19+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова похудела на упражнениях из школьной программы

Тверской аграрий записалась на гимнастику после перенесенного коронавируса
Ольга ТРОФИМОВА
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Депутат Светлана Максимова похудела на 17 кг Фото: facebook.com/Светлана МаксимоваДепутат Светлана Максимова похудела на 17 кг Фото: facebook.com/Светлана Максимова
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Депутат Госдумы РФ от Тверской области и знаменитый тверской аграрий Светлана Максимова похудела на 17 кг. Причиной столь резкого снижения веса стал коронавирус, которым депутат переболела в тяжелой форме.

- В первую неделю в больнице у меня было чувство, как будто я рыба, которую выкинули на берег, - рассказала ранее в беседе с корреспондентом "КП"-Тверь" Светлана Максимова. - Так трудно было дышать, не хватало воздуха. Мне три раза меняли антибиотики.

В больнице депутат сильно похудела, но после болезни вес снова начал возвращаться.

- Вернулось не всё, но я запаниковала, мне так было комфортно и легко без этих килограммов, - поделилась с ТИА Светлана Максимова. - Сейчас я почти каждый день хожу на гимнастику с дыхательной техникой плюс растяжка.

Чтобы правильно дышать после болезни, занятия проходят под руководством тренера. А упражнения простые - из школьной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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