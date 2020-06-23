В Тверской области мама-кошка приютила ежат-сирот

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:59:19+03:00

Кошка приютила ежат-сирот Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

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В сообществе "Подслушано у медиков г. Тверь" в соцсети сегодня, 23 июня, появились трогательные фотографии кошки, которая приютила маленьких ежат-сирот.

"Ежиха привела ежат и умерла... Воспитание маленьких колючек пало в лапы мамы-кошки", - пишут пользователи и сообщают, что кошка приняла сирот как родных и кормит "детишек" своим молочком.

Котята и ежата нашли общий язык и вместе играют на свежем воздухе.

Кошка приютила ежат-сирот Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

Кошка приютила ежат-сирот Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

ИСТОЧНИК KP.RU