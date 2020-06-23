В Тверской области мама-кошка приютила ежат-сирот
В сообществе "Подслушано у медиков г. Тверь" в соцсети сегодня, 23 июня, появились трогательные фотографии кошки, которая приютила маленьких ежат-сирот.
"Ежиха привела ежат и умерла... Воспитание маленьких колючек пало в лапы мамы-кошки", - пишут пользователи и сообщают, что кошка приняла сирот как родных и кормит "детишек" своим молочком.
Котята и ежата нашли общий язык и вместе играют на свежем воздухе.
Кошка приютила ежат-сирот Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"
Кошка приютила ежат-сирот Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"
ИСТОЧНИК KP.RU