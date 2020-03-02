В Центре спасения медвежат рассказали, почему новые подопечные, медвежата-тройняшки, лишились мамы

2 Март 2020 2020-03-02T17:44:28+03:00

Вот такие красавцы теперь живут в Тверской области. Но на волю их, подросших, выпустят на родине. Фото: www.orphan-bear.org

Косолапых теперь будут растить в Тверской области по уникальной методике Валентина Пажетнова

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Крошечных медвежат-тройняшек из Ленинградской области привезли в торопецкий Центр спасения медвежат в конце февраля, "КП"-Тверь" уже рассказывала об этом. Косолапые пополнили число воспитанников Центра, располагающегося в деревне Бубоницы. Теперь под пристальной заботой специалистов там находится тринадцать малышей.

Сегодня, 2 марта, специалисты Центра спасения медвежат-сирот рассказали подробности о том, как троица попала к ним.

Оказалось, медвежата (все они братья) остались сиротами из-за лесозаготовительных работ. Лес валили недалеко от медвежьей берлоги в Бокситогорском районе Ленинградской области. Лесники увидели убегающего медведя, а через некоторое время услышали писк, так и обнаружили берлогу. Медведица в своё жилище так и не вернулась. Медвежат из леса забрали инспекторы Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Оперативно подготовив все документы, косолапую троицу 28 февраля доставили в Тверскую область.

Напомним, особенность технологии взращивания детёнышей медведя в Центре спасения медвежат в том, что они растут до момента наступления возраста самостоятельности практически без контакта с человеком. А потому косолапые остаются настоящими дикими зверями, уходя на волю полноценными лесными обитателями. Автор методики - учёный-биолог Сергей Валентинович Пажетнов. Аналога его уникальным разработкам нет более нигде в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU