Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:36:05+03:00

Белокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено Фото: ТИА/Виталий Тузов

Увидеть птиц можно на озере Соломено

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В Торопецком районе Тверской области лебеди-шипуны вывели потомство. Белокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено рядом с Корсунско-Богородицким собором.

Фотографиями благородных птиц поделился с ТИА фотограф Виталий Тузов.

Как отмечает доктор биологических наук, профессор ТвГУ Андрей Зиновьев, лебеди-шипуны часто кочуют, летают через Верхневолжье и гнездятся в нашем регионе - на северо-западе.

Кстати, в феврале 2020 года туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео "лебединый вальс". Как раз на озере Соломено.

А несколько дней назад в поселке Калашниково Лихославльского района местные жители заметили четырех лебедей, плавающих в шлюзе.

ИСТОЧНИК KP.RU