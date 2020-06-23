Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство
В Торопецком районе Тверской области лебеди-шипуны вывели потомство. Белокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено рядом с Корсунско-Богородицким собором.
Фотографиями благородных птиц поделился с ТИА фотограф Виталий Тузов.
Как отмечает доктор биологических наук, профессор ТвГУ Андрей Зиновьев, лебеди-шипуны часто кочуют, летают через Верхневолжье и гнездятся в нашем регионе - на северо-западе.
Кстати, в феврале 2020 года туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео "лебединый вальс". Как раз на озере Соломено.
А несколько дней назад в поселке Калашниково Лихославльского района местные жители заметили четырех лебедей, плавающих в шлюзе.
ИСТОЧНИК KP.RU