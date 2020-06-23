2020-06-23T17:36:05+03:00
Дом. Семья

Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство

Увидеть птиц можно на озере Соломено
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Белокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено Фото: ТИА/Виталий ТузовБелокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено Фото: ТИА/Виталий Тузов
Изменить размер текста:

В Торопецком районе Тверской области лебеди-шипуны вывели потомство. Белокрылые самец и самка и трое маленьких птенцов обосновались на озере Соломено рядом с Корсунско-Богородицким собором.

Фотографиями благородных птиц поделился с ТИА фотограф Виталий Тузов.

Как отмечает доктор биологических наук, профессор ТвГУ Андрей Зиновьев, лебеди-шипуны часто кочуют, летают через Верхневолжье и гнездятся в нашем регионе - на северо-западе.

Кстати, в феврале 2020 года туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео "лебединый вальс". Как раз на озере Соломено.

А несколько дней назад в поселке Калашниково Лихославльского района местные жители заметили четырех лебедей, плавающих в шлюзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медвежонка Пужу привезли в Тверскую область из Республики Коми
Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство
Тверские пенсионеры могут наблюдать за Всероссийскими кибер-соревнованиями среди людей старшего возраста
Жителей Твери приглашают на покос травы
По ценам на 98-й бензин Тверская область на одиннадцатом месте среди регионов ЦФО
Появились первые сведения, где планируют голосовать граждане в Тверской области
В прокуратуре Тверской области работает "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан
В Тверской области участки для голосования по Конституции будут дезинфицировать дважды в день
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1855 человек
Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесу
Четыре пациента доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
В Тверской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными
Масло с кишечной палочкой доставили в Тверь из Московской области
Более 4300 медиков получили доплаты в связи с коронавирусом в Тверской области
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области 1125 пациентов продолжают лечиться от коронавируса
В Тверской области представили общий видеоролик «Эстафеты памяти»
На двух улицах в Заволжском районе Твери положили новый асфальт
Синие автобусы в Твери ходят по расписанию с точностью 97%
Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве
Из-за долга перед банком житель Тверской области не смог продать автомобиль
Жители Тверской области спешат жениться и не хотят разводиться
Судебные приставы Тверской области расскажут о профилактике коррупционных правонарушений
В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику