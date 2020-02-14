2020-02-14T15:46:18+03:00
Общество

Туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео лебединый вальс в Тверской области

Птиц заметили на реке Торопа
Ольга ТРОФИМОВА
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Танец лебедей на реке Торопа Фото: скрин видео facebook.com/AАлексей ЛомовТанец лебедей на реке Торопа Фото: скрин видео facebook.com/AАлексей Ломов
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8 февраля на реке Торопа в Торопце Тверской области житель Санкт-Петербурга Алексей Ломов снял на видео прекрасную пару лебедей, которая, расправив крылья, кружилась по водной глади, и поделился записью на своей странице в "Фейсбуке".

Плавные движения птиц, напоминающие лебединый вальс, привлекли внимание не только туристов, но и других обитателей водоема. Спустя некоторое время к танцующей паре лебедей приплыла третья птица.

Стоит отметить, что увидеть лебедей в Торопце можно часто. В конце прошлого года - на речку прилетела большая стая - около ста птиц. Лебеди-шипуны облюбовали Торопец и зимуют здесь уже несколько лет.

Брачный танец лебедей. https://tvernews.ru/news/255349/ Автор видео - Алексей Ломов

ИСТОЧНИК KP.RU

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