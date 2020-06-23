Жителей Твери приглашают на покос травы

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:19:29+03:00

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В Твери продолжают приводить в порядок парки и зеленые зоны.

За прошедшую неделю вдоль городских улиц силами МУП "ЖЭК" было скошено более 120 тысяч кв.метров травы.

Специалистами МБУ "Зеленстрой" за неделю скошено свыше 44 тысяч кв. метров. Облагорожены зелёные зоны у Обелиска Победы и мемориала воинам-интернационалистам, на острове Памяти, у стелы "Тверь – город воинской славы", а также Аллея Славы в Мамулино, скверы на проспекте 50 лет Октября, улицах Вагжанова и Маршала Конева.

На улице Евгения Пичугина высажен цветник и обустроены клумбы в сквере на Речном вокзале, на площади Мира, в сквере у Восточного моста, на проспекте Калинина и улице Односторонняя.

- В связи с увеличением объёмов работ в весенне-летний период МБУ "Зеленстрой" приглашает на работу рабочих зелёного строительства для выполнения работ по покосу газонов, - сообщает администрация Твери. Сотрудникам гарантируется оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, гибкий график работы.

Подробную информацию о вакансиях можно получить по телефону: (4822) 58-57-81.

ИСТОЧНИК KP.RU