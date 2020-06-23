2020-06-23T17:19:29+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают на покос травы

В городе продолжается благоустройство еленых зон
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери продолжаются работы по благоустройству Фото: администрация ТвериВ Твери продолжаются работы по благоустройству Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери продолжают приводить в порядок парки и зеленые зоны.

За прошедшую неделю вдоль городских улиц силами МУП "ЖЭК" было скошено более 120 тысяч кв.метров травы.

Специалистами МБУ "Зеленстрой" за неделю скошено свыше 44 тысяч кв. метров. Облагорожены зелёные зоны у Обелиска Победы и мемориала воинам-интернационалистам, на острове Памяти, у стелы "Тверь – город воинской славы", а также Аллея Славы в Мамулино, скверы на проспекте 50 лет Октября, улицах Вагжанова и Маршала Конева.

На улице Евгения Пичугина высажен цветник и обустроены клумбы в сквере на Речном вокзале, на площади Мира, в сквере у Восточного моста, на проспекте Калинина и улице Односторонняя.

- В связи с увеличением объёмов работ в весенне-летний период МБУ "Зеленстрой" приглашает на работу рабочих зелёного строительства для выполнения работ по покосу газонов, - сообщает администрация Твери. Сотрудникам гарантируется оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, гибкий график работы.

Подробную информацию о вакансиях можно получить по телефону: (4822) 58-57-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медвежонка Пужу привезли в Тверскую область из Республики Коми
Торопецкие лебеди в Тверской области вывели потомство
Тверские пенсионеры могут наблюдать за Всероссийскими кибер-соревнованиями среди людей старшего возраста
Жителей Твери приглашают на покос травы
По ценам на 98-й бензин Тверская область на одиннадцатом месте среди регионов ЦФО
Появились первые сведения, где планируют голосовать граждане в Тверской области
В прокуратуре Тверской области работает "горячая линия" по вопросам нарушений социальных и трудовых прав граждан
В Тверской области участки для голосования по Конституции будут дезинфицировать дважды в день
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1855 человек
Спасатели МЧС напомнили жителям Тверской области правила безопасности в лесу
Четыре пациента доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
В Тверской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Платные парковки в Твери на два дня станут бесплатными
Масло с кишечной палочкой доставили в Тверь из Московской области
Более 4300 медиков получили доплаты в связи с коронавирусом в Тверской области
Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области
В Тверской области 1125 пациентов продолжают лечиться от коронавируса
В Тверской области представили общий видеоролик «Эстафеты памяти»
На двух улицах в Заволжском районе Твери положили новый асфальт
Синие автобусы в Твери ходят по расписанию с точностью 97%
Осужденным в Тверской области рассказали о Ржевской битве
Из-за долга перед банком житель Тверской области не смог продать автомобиль
Жители Тверской области спешат жениться и не хотят разводиться
Судебные приставы Тверской области расскажут о профилактике коррупционных правонарушений
В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику