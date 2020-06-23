2020-06-23T10:13:02+03:00
Общество

На двух улицах в Заволжском районе Твери положили новый асфальт

Кампания по ремонту дорог идет во всех районах города
Ольга ТРОФИМОВА
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На двух улицах в Заволжье уже лежит новый асфальт Фото: администрация ТвериНа двух улицах в Заволжье уже лежит новый асфальт Фото: администрация Твери
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В Твери, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", продолжают перекладывать асфальт на городских улицах.

В списке на ремонт - 46 объектов общей протяжённостью более 61,5 километра.

В Заволжском районе работы начались в конце мая, поэтому на двух улицах уже появился новый асфальт. Порячик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершил ремонт дорожного покрытия на улице Хрустальной и её продолжении в сторону ТЭЦ-3, укладка тротуарной плитки на объекте произведена на 50%. Также полностью завершены ремонтные работы на дороге на посёлок 1 мая (в сторону карьеров). В ближайшее время там нанесут разметку, установят дорожные знаки и искусственные неровности.

Подготовительные работы начались на объектах и в других районах города. Там ремонт будет делать подрядчик - АО "Экодор".

Контроль за качеством выполнения работ ведет Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери, независимый стройконтроль, а также Дирекция территориального дорожного фонда.

Ремонт на всех объектах должен быть завершен до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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