Синие автобусы в Твери ходят по расписанию с точностью 97%
В Твери и Калининском районе точность следования общественного транспорта достигла 97%. об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
К примеру, из 40 рейсов, 39 автобусов приезжают к назначенному времени. Работать общественный транспорт начинает в 4:45-5:00 утра и возвращается в парк после полуночи.
В настоящий момент штат укомплектован - на работу приняты более 860 водителей, все автобусы исправны. На 85 маршрутах работает 470 синих автобусов. Они оснащенны современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.
По словам губернатора Игоря Рудени, уже в этом году планируется расширять сферу деятельности областного предприятия "Транспорт Верхневолжья".
ИСТОЧНИК KP.RU
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