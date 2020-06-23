Синие автобусы в Твери ходят по расписанию с точностью 97%

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:45:47+03:00

В настоящий момент штат укомплектован, все автобусы исправны Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В Твери и Калининском районе точность следования общественного транспорта достигла 97%. об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

К примеру, из 40 рейсов, 39 автобусов приезжают к назначенному времени. Работать общественный транспорт начинает в 4:45-5:00 утра и возвращается в парк после полуночи.

В настоящий момент штат укомплектован - на работу приняты более 860 водителей, все автобусы исправны. На 85 маршрутах работает 470 синих автобусов. Они оснащенны современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.

По словам губернатора Игоря Рудени, уже в этом году планируется расширять сферу деятельности областного предприятия "Транспорт Верхневолжья".

ИСТОЧНИК KP.RU