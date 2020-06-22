Уникальный учёный, "медвежий папа" Валентин Пажетнов отпраздновал 84-й День рождения

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:12:03+03:00

Это фото Валентина Пажетнова с подрастающими медвежатами сделал легендарный спецкор «Комсомолки» Василий Песков. Фото: Василий ПЕСКОВ

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям в адрес Валентина Сергеевича

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Валентин Сергеевич Пажетнов, доктор биологических наук, автор методики выращивания медвежат-сирот, 20 июня 2020 года отпраздновал свой 84-й День рождения.

Валентин Сергеевич создал уникальную биостанцию «Чистый лес», на которой семья Пажетновых ведёт научную работу и выращивает осиротевших медвежат по уникальной технологии, равной которой нет в мире.

Косолапых малышей сюда везут из разных регионов страны. Отработанная долгой практикой методика Валентина Пажетнова позволяет медвежатам вырасти в абсолютно самостоятельных и диких лесных жителей.

С Валентином Пажетновым дружил легендарный спецкор «Комсомолки» Василий Песков. Восхищаясь работой учёного, Василий Песков часто писал о нём, нередко наведывался в гости.

Валентин Сергеевич издаёт научные труды и научно-популярные книги, занимается экологическим просвещением юного поколения: на биостанции "Чистый лес" уже 20 лет функционирует детская экологическая школа "Медвежата".

А ещё Валентин Пажетнов пишет замечательные художественные книги, сказки, которые сам же оформляет рисунками. За книгу «Мохнатое чудо» он был удостоен Тверской областной литературной премии имени Салтыкова-Щедрина.

- Но самое главное, наш Дедушка Валя – основа нашей семьи, идеолог, учитель, Папа, Дедушка и Прадедушка - наша гордость! С днем рождения, наш любимый ДЕДУШКА ВАЛЯ! - такие тёплые слова написали в День рождения Валентина Сергеевича на страничке в соцсети работники Центра спасения медвежат-сирот.

"КП"-Тверь" от души присоединяется к поздравлениям и желает Валентину Сергеевичу долгих лет здоровья и благополучия, а его делу - процветания!

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Валентин Сергеевич Пажетнов отпраздновал 84-летие. Фото: vk.com/obrcrussia

ИСТОЧНИК KP.RU