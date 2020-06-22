22 Июнь 2020 2020-06-22T18:24:49+03:00

В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии Фото: с сайта tvereparhia.ru

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С 27 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Твери возобновляют службы. Каждую субботу в 10:00 будет совершаться Божественная Литургия. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ Тверской и Кашинской епархии.

Напомним, строительство Спасо-Преображенского собора в Твери было завершено в 2019 году. В июле прошлого года на возрождаемый собор были подняты купола.

В день Собора Тверских святых в соборе было совершено торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва.

ИСТОЧНИК KP.RU