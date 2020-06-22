В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии
Первая служба состоится 27 июня
В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии Фото: с сайта tvereparhia.ru
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С 27 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Твери возобновляют службы. Каждую субботу в 10:00 будет совершаться Божественная Литургия. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ Тверской и Кашинской епархии.
Напомним, строительство Спасо-Преображенского собора в Твери было завершено в 2019 году. В июле прошлого года на возрождаемый собор были подняты купола.
В день Собора Тверских святых в соборе было совершено торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва.
ИСТОЧНИК KP.RU