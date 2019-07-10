Светло и благостно: На Спасо-Преображенский собор в Твери установили золотой купол

10 июля в Твери продолжили установку куполов на Спасо-Преображенский собор. Однако, если 9 июля погода радовала безветрием, и потому внепланово удалось установить два малых купола и крест, то на следующий день к ветру добавился еще и сильный дождь.

Из-за этого подъем главного, золотого, купола пришлось несколько раз переносить. Сначала время с 12.00 перенесли на 13.00, затем на 14.00, потом еще на час. В результате установка началась около 16.00. И дождь, затихший до этого, начался снова.

Однако откладывать запланированное строители не стали. Не напугало это и свидетелей происходившего. Мамы с колясками, мужчины в дождевиках, дети, священники, девушки в сарафанах – зрителей было много.

- Уходи, противный. Уходи! Ругалась на дождь стоящая рядом со мной женщина с удивительным именем Фелици. – Я так ждала этот важный день, а тут ты. Не могу не ругаться, - улыбнулась она, заметив мою реакцию.

Крепеж на золотой купол устанавливали чуть дольше, чем на предыдущие, потом кран попробовал его на вес, как-будто прислушался к своих возможностям и только после этого потянул луковку.

Когда она, весом в 40 тонн (так мне примерно определил вес один из строителей), поднялась над нашими головами и стала медленно покачиваться, это было удивительно – мощно, сильно и красиво…

Однако уже спустя несколько минут стрела крана потянула её вверх как пушинку, и вот уже она покачивается над самым барабаном. Крепеж купола, несмотря на дождь, прошел быстро и без сюрпризов.

А уже к 19.00 над куполами засияли и кресты. Спас, пока еще без одной, последней луковки, сразу преобразился. До окончательного облика остается лишь день.

Каждый снимал, как мог и на что могФото: Ирина ТАРАСОВА

Почти поднялиФото: Ирина ТАРАСОВА