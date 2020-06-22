В Тверской области в честь 75-летия Победы состоится автопробег
Колонна стартует 24 июня
В Тверской области пройдет автопробег в честь юбилея Победы Фото: ПТО
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В среду, 24 июня, в Тверской области пройдет автопробег в честь 75-летия Победы. О событии сообщили организаторы в группе "Заволжское сельское поселение" в соцсети.
В 11:00 автоколонна стартует из поселка Заволжский до деревни Чадово в Калининском районе Тверской области. - Сбор и регистрация участников с 10.00 до 10.30 на площади около МКУ КДЦ "Заволжский", - написали организаторы мероприятия.
Принять участие могут все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU