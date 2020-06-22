2020-06-22T14:22:24+03:00
Общество

В Тверской области нарисовали еще одно граффити с изображением Ржевского мемориала

Рисунок на фасаде девятиэтажки появился в Зубцове
Ольга ТРОФИМОВА
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Граффити украcило фасад девятиэтажки в Зубцове Фото: vk.com/"Ржевград|Ржев в твоем сердце"/Андрей СавельевГраффити украcило фасад девятиэтажки в Зубцове Фото: vk.com/"Ржевград|Ржев в твоем сердце"/Андрей Савельев
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Вечером в воскресенье, накануне Дня памяти и скорби, в Тверской области появилось второе граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Рисунок разместили на одной из девятиэтажек в Зубцове.

Граффити нарисовали за три дня. В полную величину его можно увидеть на фасаде дома при движении по трассе М-9 "Балтия" в сторону Москвы.

Фотографией творения с пометкой "Российского военно-истрического общества" разместил в местной группе "Ржевград|Ржев в твоем сердце" один из пользователей.

Стоит отметить, что это второе масштабное изображение Ржевского мемориала, выполненное на жилом доме. Ранее граффити площадью 150 кв. метров украсило стену пятиэтажного дома в деревне Хорошево в Ржевском районе Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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