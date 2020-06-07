Огромное граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату украсило стену пятиэтажки

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:08:38+03:00

Рисунок появился на стене одного из жилых домов в Тверской области

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Граффити с изображением памятника Советскому солдату, установленного на Ржевском мемориале, украсило стену пятиэтажного дома в деревне Хорошево (Ржевский район).

Это граффити - часть арт-проекта «Наши герои» Российского военно-исторического общества. Рисунок большой, его площадь около 150 кв. м, занимает всю торцевую стену пятиэтажки. Рядом с силуэтом солдата и журавлей написаны строки Твердовского «Мы за Родину пали, но она — спасена…».

Как отметил губернатор региона Игорь Руденя, иметь памятник такого масштаба - честь для Тверской области. Воздвигнутый к 75-летию Победы мемориал - пример того, как создаются исторические монументы на века.

Напомним, 25-метровая скульптура Советского солдата установлена на холме как раз возле возле деревни Хорошево. Бронзовый солдат возвышается над полем, где в Великую Отечественную жизни отдали тысячи советских солдат. У подножия памятника организован музей.

ИСТОЧНИК KP.RU