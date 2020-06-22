Вертолет санавиации Тверской области вылетал в Кимры и Удомлю

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:03:08+03:00

Два пациента госпитализированы в Тверь на вертолете санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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21 июня вертолет санитарной авиации МЧС России дважды вылетал в районы Верхневолжья для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентов в областную клиническую больницу Твери.

В 14:40 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Центральную медико-санитарную часть №141 Удомельского городского округа.

В 16:17 пациент был доставлен в Тверь.

Второй вылет вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей состоялся тем же вечером в ЦРБ Кимрского района.

В 22:43 вертолётом в Тверь была доставлена пациентка. Женщина продолжит лечение в ОКБ Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU