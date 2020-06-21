2020-06-21T11:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно

Опубликованы новые цифры по развитию пандемии COVID-19
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Коронавирус в Тверской области пока не сдаёт позиции.Коронавирус в Тверской области пока не сдаёт позиции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб обнародовал оперативные данные с коронавирусной передовой.

На утро 21 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3134 человек (+66 за сутки).

1122 заражённых изолированы (+66 за сутки).

1955 пациентов с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (0 за сутки).

С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человек (0 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 102664 человека, за последние сутки +1672.

Поздравляя медиков с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что все медицинские работники «трудятся на передовой во имя сохранения здоровья жителей Тверской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно
Губернатор Тверской области поздравил медиков с профессиональным праздником
Фестиваль «Былинный берег» в этом году в Тверской области не состоится
В Твери скончался заслуженный тренер России, который воспитал Дарью Клишину
В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек
Арестован «смотрящий» за Тверской областью «вор в законе»
В Волге утонул 15-летний подросток
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково
Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы
В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело
Следственный комитет ищет 12-летнего мальчика из Тверской области
Отмена ограничений из-за коронавируса: в Тверской области открываются летние кафе
Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса
Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери
В Тверской области открывают летние кафе, гостиницы и музеи
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Утверждено расписание сдачи ЕГЭ
Женщине-водителю стало плохо за рулем, и она попала в ДТП в Тверской области
Из Лесного района в Тверь вертолетом доставили пациента
В Твери и Ржеве можно купить марку с изображением Ржевского мемориала
В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал
В Кимрах Тверской области нашли тело утонувшего в Волге мальчика
Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год