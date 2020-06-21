Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно
Оперативный штаб обнародовал оперативные данные с коронавирусной передовой.
На утро 21 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3134 человек (+66 за сутки).
1122 заражённых изолированы (+66 за сутки).
1955 пациентов с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (0 за сутки).
С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человек (0 за сутки).
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 102664 человека, за последние сутки +1672.
Поздравляя медиков с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что все медицинские работники «трудятся на передовой во имя сохранения здоровья жителей Тверской области».
ИСТОЧНИК KP.RU
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