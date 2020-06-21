Губернатор Тверской области поздравил медиков с профессиональным праздником

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:14:22+03:00

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21 июня, в День медицинского работника, губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил медиков с их профессиональным праздником.

- Сегодня наши врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник трудятся на передовой во имя сохранения здоровья жителей Тверской области, - отметил Игорь Руденя. - В условиях всемирного противостояния новой эпидемии тверские медики проявили безграничную преданность своему делу, самоотдачу, человечность и великодушие. Благодаря вашему самоотверженному труду региональная система здравоохранения достойно проходит непростую проверку на прочность. От всей души благодарю вас за высокий профессионализм и настоящий подвиг, который вы совершаете каждый день.

«КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU