2020-06-20T12:45:35+03:00
Происшествия

Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области

СУСК сообщил об окончании поиска ребёнка
Олег ХАДАЕВ
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Мальчик найден. С ним всё хорошо. Фото: СУСКМальчик найден. С ним всё хорошо. Фото: СУСК
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Успешно завершились поиски 12-летнего мальчика в Тверской области.

Ранее мы сообщали, что СУСК по Тверской области объявил о начале поиска бесследно исчезнувшего 12-летнего мальчика в городе Белый.

Поиски дали результаты. Родители и правоохранители обнаружили мальчика в заброшенном доме.

Следователи выяснили, что с мальчиком всё хорошо, никто ничего противозаконного к нему не применял.

СУСК по Тверской области выразил благодарность всем, кто участвовал в поиске мальчишки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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