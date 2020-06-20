Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:45:35+03:00

Мальчик найден. С ним всё хорошо. Фото: СУСК

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Успешно завершились поиски 12-летнего мальчика в Тверской области.

Ранее мы сообщали, что СУСК по Тверской области объявил о начале поиска бесследно исчезнувшего 12-летнего мальчика в городе Белый.

Поиски дали результаты. Родители и правоохранители обнаружили мальчика в заброшенном доме.

Следователи выяснили, что с мальчиком всё хорошо, никто ничего противозаконного к нему не применял.

СУСК по Тверской области выразил благодарность всем, кто участвовал в поиске мальчишки.

ИСТОЧНИК KP.RU