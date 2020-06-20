2020-06-20T10:30:43+03:00
Происшествия

Следственный комитет ищет 12-летнего мальчика из Тверской области

Следователи призывают к сотрудничеству всех
Олег ХАДАЕВ
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Александр Бульба пропал 19 июня. Фото: СУСК по Тверской областиАлександр Бульба пропал 19 июня. Фото: СУСК по Тверской области
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СУСК по Тверской области сообщил, что начал поиск бесследно исчезнувшего 12-летнего мальчика.

Это произошло в районном центре Тверской области городе Белый.

Нелидовский межрайонный следственный отдел СУСК сообщил, что Александр Бульба покинул дом днём 19 июня и более о нём никаких сведений не было и нет.

СУСК призывает всех, кто может помочь в розыске подростка, сообщить об этом, позвонив по телефону следователей +7 930 179 00 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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