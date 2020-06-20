Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о фактическом возобновлении туристического сезона.
С 20 июня всем желающим разрешено заселение, равно как и бронирование мест, в пансионатах, гостиницах, домах отдыха, турбазах и иных подобных помещениях.
Правда, проведение любых развлекательных мероприятий там пока запрещено. Да и питание будет осуществляться только в номерах. Но можно заселяться и наслаждаться отдыхом вдали от городов.
Напомним, этим же постановлением открыты для посещения музеи и летние кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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