Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:17:00+03:00

Теперь в Тверской области грибы можно собирать с комфортом. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о фактическом возобновлении туристического сезона.

С 20 июня всем желающим разрешено заселение, равно как и бронирование мест, в пансионатах, гостиницах, домах отдыха, турбазах и иных подобных помещениях.

Правда, проведение любых развлекательных мероприятий там пока запрещено. Да и питание будет осуществляться только в номерах. Но можно заселяться и наслаждаться отдыхом вдали от городов.

Напомним, этим же постановлением открыты для посещения музеи и летние кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU