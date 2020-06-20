2020-06-20T12:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы

В тверской области возобновляется туристический сезон
Олег ХАДАЕВ
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Теперь в Тверской области грибы можно собирать с комфортом.Теперь в Тверской области грибы можно собирать с комфортом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о фактическом возобновлении туристического сезона.

С 20 июня всем желающим разрешено заселение, равно как и бронирование мест, в пансионатах, гостиницах, домах отдыха, турбазах и иных подобных помещениях.

Правда, проведение любых развлекательных мероприятий там пока запрещено. Да и питание будет осуществляться только в номерах. Но можно заселяться и наслаждаться отдыхом вдали от городов.

Напомним, этим же постановлением открыты для посещения музеи и летние кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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