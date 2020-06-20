В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:34:01+03:00

Оперштаб обнародовал новую статистику по COVID-19 в Тверской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По данным оперативного штаба сегодня, 20 июня, коронавирусом в Тверской области заболело 3068 человек (+67 за сутки).

Активных случаев заболевания в регионе на данный час 1056 (-42 за сутки).

1955 пациентов с начала эпидемии COVID-19 выздоровели (+107 за сутки).

С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человека (+2 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 100992 человека, за последние сутки – 2175.

Кстати, с сегодняшнего дня в Тверской области начинают работать летние кафе, гостиницы, и пансионаты и музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU