В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело
По данным оперативного штаба сегодня, 20 июня, коронавирусом в Тверской области заболело 3068 человек (+67 за сутки).
Активных случаев заболевания в регионе на данный час 1056 (-42 за сутки).
1955 пациентов с начала эпидемии COVID-19 выздоровели (+107 за сутки).
С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человека (+2 за сутки).
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 100992 человека, за последние сутки – 2175.
Кстати, с сегодняшнего дня в Тверской области начинают работать летние кафе, гостиницы, и пансионаты и музеи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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