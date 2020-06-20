2020-06-20T07:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена ограничений из-за коронавируса: в Тверской области открываются летние кафе

После трёхмесячного перерыва летние кафе начинают принимать посетителей
Олег ХАДАЕВ
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Летние кафе в Тверской области начинают принимать посетителейЛетние кафе в Тверской области начинают принимать посетителейФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 20 июня, в Тверской области после трёхмесячного перерыва начинают работу кафе, бары, закусочные рестораны... В общем, все предприятия общепита.

Но при одном условии — обслуживать посетителей можно только на свежем воздухе.

Об этом говорится в постановлении губернатора Игоря Рудени.

Условия простые — летние веранды с расстановкой столиков на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Так же начинают работать все предприятия розничной торговли в населённых пунктах с численностью жителей не более 20 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области после трёхмесячного перерыва возобновили свою работу все музеи

Но с определёнными условиями (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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