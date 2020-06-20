2020-06-20T06:56:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса

После трёхмесячного перерыва музеи в Тверской области возобновили свою работу
Олег ХАДАЕВ
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Музеи в Тверской области посещать можно, но с определёнными ограничениями.Музеи в Тверской области посещать можно, но с определёнными ограничениями.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сегодня, 20 июня, в Тверской области после трёхмесячного перерыва возобновили свою работу все музеи. Об этом говорится в постановлении губернатора Игоря Рудени.

Правда, есть определённые условия.

В частности, музеи теперь можно посещать как индивидуально, так и группами, но не более пяти человек. Ещё одно условие - соблюдение дистанции между людьми не менее двух метров.

Разрешены и уличные пешеходные экскурсии. Здесь группы не должны превышать 10 человек. Ну, а дистанция между людьми прежняя — два метра

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разрешается работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других объектов общепита

Но только на открытом воздухе, то есть на летних верандах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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