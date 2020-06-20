Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса
Сегодня, 20 июня, в Тверской области после трёхмесячного перерыва возобновили свою работу все музеи. Об этом говорится в постановлении губернатора Игоря Рудени.
Правда, есть определённые условия.
В частности, музеи теперь можно посещать как индивидуально, так и группами, но не более пяти человек. Ещё одно условие - соблюдение дистанции между людьми не менее двух метров.
Разрешены и уличные пешеходные экскурсии. Здесь группы не должны превышать 10 человек. Ну, а дистанция между людьми прежняя — два метра
А В ЭТО ВРЕМЯ
Разрешается работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других объектов общепита
Но только на открытом воздухе, то есть на летних верандах (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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