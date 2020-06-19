Утверждено расписание сдачи ЕГЭ

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Единое расписание предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Пробные сдачи ЕГЭ в Тверской области, как и во всей стране, назначены на 29 и 30 июня. За эти дни будут протестированы все экзаменационные процедуры.

3 июля начнётся очный этап сдачи ЕГЭ - пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

В нашем регионе предусмотрен ряд мер по обеспечению санитарной безопасности во время сдачи ЕГЭ в связи с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU