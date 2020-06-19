Утверждено расписание сдачи ЕГЭ
Единое расписание предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.
Пробные сдачи ЕГЭ в Тверской области, как и во всей стране, назначены на 29 и 30 июня. За эти дни будут протестированы все экзаменационные процедуры.
3 июля начнётся очный этап сдачи ЕГЭ - пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
В нашем регионе предусмотрен ряд мер по обеспечению санитарной безопасности во время сдачи ЕГЭ в связи с пандемией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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