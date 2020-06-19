Из Лесного района в Тверь вертолетом доставили пациента

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:33:31+03:00

Санитарный вертолет вылетал в Лесной район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Он проходит лечение в ОКБ

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19 июня привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания экстренной помощи пациенту из Лесного района Тверской области.

В 12:28 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Лесного района.

Спустя несколько часов пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU