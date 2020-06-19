В Кимрах Тверской области нашли тело утонувшего в Волге мальчика
19 июня водолазы подняли из Волги тело утонувшего мальчика, который погиб в результате ЧП с гидроциклом в устье реки Кимрка. Факт подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Как сообщает местное сообщество "Кимры-инфо", тело подростка было обнаружено возле стоянки катеров недалеко от СК "Арктика".
Оно передано сотрудникам полиции. Поиски тела судоводителя - 34-летнего мужчины - продолжаются.
Напомним, трагедия в Кимрах произошла 14 июня. Мужчина и двое детей катались на гидроцикле. Плавсредство перевернулось и все трое оказались в воде. На девочке был спасательный жилет, она смогла выбраться на берег. Мужчина и мальчик были без средств защиты и спастись не смогли.
По данному факту СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.
После происшествия друг утонувшего мужчины обратился к пользователем соцсетей с просьбой не писать негативные комментарии о трагедии.
Подросток не смог спастись Фото: vk.com/"Кимры-инфо"
ИСТОЧНИК KP.RU