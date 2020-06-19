19 Июнь 2020 2020-06-19T17:09:46+03:00

Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год Фото: Виктория ТУШКОВА

Как повлияла на показатели транспортная реформа 2020 года, станет известно позже

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За 2019 год объём перевозок пассажиров автобусами общего пользования в Тверской области составил 42,0 млн. человек, пассажирооборот - 482,8 млн. Такими данными поделился Тверьстат.

Число автобусов общего пользования на 100 000 населения на конец 2018 года было 73 единицы, а на конец 2019 года – 85 единиц. Количество автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, составило 120 единиц (11,2% от общего количества).

Аналогичных показателей по состоянию на 2020 год статистическое ведомство пока не предоставляет. Напомним, с 3 февраля по 30 апреля 2020 года в Твери и Калининском районе реализовывалась транспортная реформа. Её итоги Тверьстат будет публиковать позже на основании федеральных статистических наблюдений текущего года.

Пассажирооборот за 2019 год. Данные Тверьстата.

ИСТОЧНИК KP.RU