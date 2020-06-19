2020-06-19T17:09:46+03:00
Общество

Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год

Как повлияла на показатели транспортная реформа 2020 года, станет известно позже
Виктория ТУШКОВА
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Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 годОбнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 годФото: Виктория ТУШКОВА
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За 2019 год объём перевозок пассажиров автобусами общего пользования в Тверской области составил 42,0 млн. человек, пассажирооборот - 482,8 млн. Такими данными поделился Тверьстат.

Число автобусов общего пользования на 100 000 населения на конец 2018 года было 73 единицы, а на конец 2019 года – 85 единиц. Количество автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, составило 120 единиц (11,2% от общего количества).

Аналогичных показателей по состоянию на 2020 год статистическое ведомство пока не предоставляет. Напомним, с 3 февраля по 30 апреля 2020 года в Твери и Калининском районе реализовывалась транспортная реформа. Её итоги Тверьстат будет публиковать позже на основании федеральных статистических наблюдений текущего года.

Пассажирооборот за 2019 год. Данные Тверьстата.

Пассажирооборот за 2019 год. Данные Тверьстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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