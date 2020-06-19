Школы и детские сады Твери начали готовить к новому учебному году

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:32:38+03:00

Школы и детские сады готовят к учебному году Фото: администрация Твери

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В Твери началась ремонтная кампания в школах и детских садах. Подрядчики приступили к работе.

На ремонт 90 учреждений образования в этом году выделено свыше 65 млн рублей. В зданиях будут ремонтировать кровли, менять окна, ремонтировать санузлы, системы отопления, электропроводку, делать косметический ремонт и т.д.

В частности, капитальный ремонт кровли начат в муниципальном образовательном учреждении "Центр образования № 49". В ближайшее время начнутся работы в детских садах № 7 и № 27.

В двух школах – № 15 и № 51 будут открыты новые классы, их оснастят необходимым оборудованием.

Также подрядчики приступили к капитальному ремонту системы отопления в детском саду № 161 и капитальному ремонту пищеблока в школе № 21. Будет осуществлён капитальный ремонт кровли детского сада № 163.

Все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU