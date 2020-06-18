2020-06-18T19:59:21+03:00
Общество

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" мерились размерами с пожарными и полицейскими машинами

Победили синие автобусы
Виктория ТУШКОВА
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"Транспорт Верхневолжья" сравнил размеры своих автобусов с параметрами машин спецслужб. Фото: vk.com/tvercard"Транспорт Верхневолжья" сравнил размеры своих автобусов с параметрами машин спецслужб. Фото: vk.com/tvercard
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"Теперь мы знаем, что наш синий автобус больше, чем одна пожарная машина и два наряда ДПС!", - такое громкое заявление опубликовал тверской оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья" на своей страничке в соцсети.

Подкрепляет эти слова фотография. На ней запечатлено два пассажирских автобуса, три машины пожарной службы и четыре автомобиля ДПС. Они выстроены ровно, в ряд, и размеры машин легко сравнить. Фото сделано сверху, с приличной высоты. Судя по геометке, фотосессия состоялась на площади Славы.

Напомним, автобусы "Транспорта Верхневолжья" (в основном это «ЛиАЗы» средней и большой вместимости) полностью заменили в Твери и Калининском районе маршрутки, троллейбусы и старые городские автобусы в результате транспортной реформы. Она началась в феврале 2020 года. Полностью маршруты обновились к 30 апреля.

Далее новую транспортную модель планируется внедрять в крупных городах региона, в том числе Кимрах и Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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