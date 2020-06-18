Поворот на улицу Склизкова с Волоколамского проспекта в Твери откроют не раньше 19 июня

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:40:07+03:00

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Утром, 18 июня в Твери перекрыли выезд с улицы Склизкова на Волоколамский проспект. Также с проспекта нельзя повернуть на Склизкова в сторону улицы Орджоникидзе.

Для ремонта линии холодного водоснабжения на повороте разрыт большой котлован.

- Было сложно добраться до трубы, но водопровод отремонтировали и водоснабжение восстановили. Сейчас засыпаем котлован, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОАО "Тверь Водоканал".

Часть дороги для движения планировали открыть к вечеру 18 июня, но разрытие оказалось слишком большим. А потому работы на участке продолжаются.

По предварительной информации завтра, 19 июня, подрячик сможет приступить к укладке асфальта. После чего ограничения снимут.

Автовладельцам следует заранее продумывать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU