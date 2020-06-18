Поворот на улицу Склизкова с Волоколамского проспекта в Твери откроют не раньше 19 июня
Утром, 18 июня в Твери перекрыли выезд с улицы Склизкова на Волоколамский проспект. Также с проспекта нельзя повернуть на Склизкова в сторону улицы Орджоникидзе.
Для ремонта линии холодного водоснабжения на повороте разрыт большой котлован.
- Было сложно добраться до трубы, но водопровод отремонтировали и водоснабжение восстановили. Сейчас засыпаем котлован, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОАО "Тверь Водоканал".
Часть дороги для движения планировали открыть к вечеру 18 июня, но разрытие оказалось слишком большим. А потому работы на участке продолжаются.
По предварительной информации завтра, 19 июня, подрячик сможет приступить к укладке асфальта. После чего ограничения снимут.
Автовладельцам следует заранее продумывать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU