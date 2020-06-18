В Тверской области пьяный водитель врезался в дерево
Пострадавший госпитализирован
Водитель врезался в дерево и получил травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 17 июня, около дома №1 по улице Пушкина в поселке Спирово Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле врезался в дерево и получил травмы.
Пострадавшего медики забрали до приезда сотрудников ГИБДД. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU