2020-06-18T08:25:39+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель врезался в дерево

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель врезался в дерево и получил травмыВодитель врезался в дерево и получил травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 17 июня, около дома №1 по улице Пушкина в поселке Спирово Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле врезался в дерево и получил травмы.

Пострадавшего медики забрали до приезда сотрудников ГИБДД. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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