Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:40+03:00

По факту гибели в больнице малолетней девочки прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

По ее итогам будет дана правовая оценка деятельности медперсонала

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В Тверской области Кимрским межрайонным прокурором проводится проверка по факту смерти малолетнего ребенка в ГБУЗ "Кимрская ЦРБ".

О трагедии стало известно 17 июня. Семилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении больницы.

- По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка соблюдению медицинскими работниками больницы федерального законодательства, а также исполнению родителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, по данному факту проверку проводит региональный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU