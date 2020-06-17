2020-06-17T13:33:40+03:00
Происшествия

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ

По ее итогам будет дана правовая оценка деятельности медперсонала
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту гибели в больнице малолетней девочки прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"По факту гибели в больнице малолетней девочки прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"
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В Тверской области Кимрским межрайонным прокурором проводится проверка по факту смерти малолетнего ребенка в ГБУЗ "Кимрская ЦРБ".

О трагедии стало известно 17 июня. Семилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении больницы.

- По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка соблюдению медицинскими работниками больницы федерального законодательства, а также исполнению родителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, по данному факту проверку проводит региональный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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