Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ
В Тверской области Кимрским межрайонным прокурором проводится проверка по факту смерти малолетнего ребенка в ГБУЗ "Кимрская ЦРБ".
О трагедии стало известно 17 июня. Семилетняя девочка скончалась в реанимационном отделении больницы.
- По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка соблюдению медицинскими работниками больницы федерального законодательства, а также исполнению родителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также, по данному факту проверку проводит региональный Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU