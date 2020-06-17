Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей
В полицию с заявлением о краже обратился 56-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что через открытое окно его автомобиля "ВАЗ" неизвестный злоумышленник похитил планшет стоимостью 15 000 рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей. По составленной ориентировке на розыск преступника и похищенного имущества были направлены патрульные экипажи и наряды полиции.
Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 49-летний житель Торжка. Похищенное имущество вернули владельцу.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU