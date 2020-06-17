Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:50:11+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратился 56-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что через открытое окно его автомобиля "ВАЗ" неизвестный злоумышленник похитил планшет стоимостью 15 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей. По составленной ориентировке на розыск преступника и похищенного имущества были направлены патрульные экипажи и наряды полиции.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 49-летний житель Торжка. Похищенное имущество вернули владельцу.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU