2020-06-17T09:50:11+03:00
Происшествия

Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Похищенное вернули владельцуПохищенное вернули владельцуФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию с заявлением о краже обратился 56-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что через открытое окно его автомобиля "ВАЗ" неизвестный злоумышленник похитил планшет стоимостью 15 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей. По составленной ориентировке на розыск преступника и похищенного имущества были направлены патрульные экипажи и наряды полиции.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 49-летний житель Торжка. Похищенное имущество вернули владельцу.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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