Роспотребнадзор по Тверской области запускает "горячую линию" по качеству хлебобулочных изделий

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:41:11+03:00

Она будет организована с 22 июня по 6 июля

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 22 июня по 6 июля в ведомстве будет организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.

Получить консультацию специалистов граждане могут по телефону "горячей линии": (4822) 42-20-63, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU