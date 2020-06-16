Роспотребнадзор по Тверской области запускает "горячую линию" по качеству хлебобулочных изделий
Она будет организована с 22 июня по 6 июля
Жители Тверской области смогут задать вопросы о качестве хлебаФото: Андрей АБРАМОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 22 июня по 6 июля в ведомстве будет организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.
Получить консультацию специалистов граждане могут по телефону "горячей линии": (4822) 42-20-63, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU