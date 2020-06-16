ВЭБ.РФ намерен вложить деньги в развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:27:47+03:00

У областного правительства - большие планы по территории Завидово. Фото: ПТО

Об этом сообщает правительство региона

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Между Госкорпорацией ВЭБ.РФ (по сути государственный инвестбанк) и ООО «Завидово Парк» подписано соглашение о намерении по финансированию проекта развития городской и курортной среды в особой экономической зоне «Завидово».

При этом также заключен договор с дочерней организацией ВЭБ.РФ – АО «ИнфраВЭБ» о предоставлении займа на расходы по подготовке проектов новых объектов, которые планируют построить в «Завидово».

В частности, речь идет о нескольких отелях, а также многофункциональном конгресс-центре.

Вводить в эксплуатацию новые объекты курортной инфраструктуры в этой зоне будут до 2030 года.

Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов еще год назад обсуждали перспективы развития «Завидово».

Территория должна, судя по всему, стать самой привлекательной с точки зрения инфраструктуры, частью туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

В проект кластера включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».

Областное правительство ожидает, что успешная реализация проекта «Волжское море» будет давать не менее 300 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет региона.

Общий объём бюджетных инвестиций в создание кластера составит 1 млрд 852 млн рублей, внебюджетных – более 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU