ВЭБ.РФ намерен вложить деньги в развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области
Между Госкорпорацией ВЭБ.РФ (по сути государственный инвестбанк) и ООО «Завидово Парк» подписано соглашение о намерении по финансированию проекта развития городской и курортной среды в особой экономической зоне «Завидово».
При этом также заключен договор с дочерней организацией ВЭБ.РФ – АО «ИнфраВЭБ» о предоставлении займа на расходы по подготовке проектов новых объектов, которые планируют построить в «Завидово».
В частности, речь идет о нескольких отелях, а также многофункциональном конгресс-центре.
Вводить в эксплуатацию новые объекты курортной инфраструктуры в этой зоне будут до 2030 года.
Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов еще год назад обсуждали перспективы развития «Завидово».
Территория должна, судя по всему, стать самой привлекательной с точки зрения инфраструктуры, частью туристско-рекреационного кластера «Волжское море».
В проект кластера включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».
Областное правительство ожидает, что успешная реализация проекта «Волжское море» будет давать не менее 300 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет региона.
Общий объём бюджетных инвестиций в создание кластера составит 1 млрд 852 млн рублей, внебюджетных – более 6 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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