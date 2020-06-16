2020-06-16T12:27:47+03:00
Общество

ВЭБ.РФ намерен вложить деньги в развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
У областного правительства - большие планы по территории Завидово. Фото: ПТОУ областного правительства - большие планы по территории Завидово. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Между Госкорпорацией ВЭБ.РФ (по сути государственный инвестбанк) и ООО «Завидово Парк» подписано соглашение о намерении по финансированию проекта развития городской и курортной среды в особой экономической зоне «Завидово».

При этом также заключен договор с дочерней организацией ВЭБ.РФ – АО «ИнфраВЭБ» о предоставлении займа на расходы по подготовке проектов новых объектов, которые планируют построить в «Завидово».

В частности, речь идет о нескольких отелях, а также многофункциональном конгресс-центре.

Вводить в эксплуатацию новые объекты курортной инфраструктуры в этой зоне будут до 2030 года.

Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов еще год назад обсуждали перспективы развития «Завидово».

Территория должна, судя по всему, стать самой привлекательной с точки зрения инфраструктуры, частью туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

В проект кластера включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».

Областное правительство ожидает, что успешная реализация проекта «Волжское море» будет давать не менее 300 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет региона.

Общий объём бюджетных инвестиций в создание кластера составит 1 млрд 852 млн рублей, внебюджетных – более 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78 водителей привлекли к ответственности за "пьяную" езду в Тверской области
ВЭБ.РФ намерен вложить деньги в развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области
Водитель мопеда совершил ДТП и скрылся в Тверской области
В Тверской области после коронавируса из больниц выписаны 1705 человек
В Тверской области на дороге опрокинулся вездеход, водитель погиб
В Твери семь иномарок пострадали в результате поджога
На оптовом складе в Твери нашли масло с кишечной палочкой
В ДТП под Бологое при опрокидывании автомобиля три пассажира получили травмы
В кефире из Твери нашли кишечную палочку
В Твери готовятся к ЕГЭ во время коронавируса
В Тверской области двое мужчин обвиняются в убийстве третьего
В Тверской области всех участников очной сдачи ЕГЭ обеспечат средствами защиты
В Тверской области клещи покусали 2266 человек
Прокуратура Тверской области проводит проверки по фактам происшествий с детьми на воде
Житель Твери оставил велосипед в подъезде, а его украли