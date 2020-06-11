В Тверской области проголосовать по Конституции смогут даже те, кто живет у черта на куличках

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:31:32+03:00

Игорь Руденя сообщил ведущей и телезрителям, что возможностью проголосовать обеспечат даже жителей самых отдаленных мест Верхневолжья. Фото: ПТО

Избиркомы обеспечат транспортом для поездки в самые отдаленные места Верхневолжья

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Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках при соблюдении всех санитарных мер профилактики коронавируса.

При этом граждане смогут проголосовать не только на избирательных участках, а также на работе, дома, придомовых территориях.

Об этом 11 июня в прямом телеэфире рассказал губернатор Игорь Руденя.

- Разработаны регламенты для голосования на дому, либо на придомовой территории. Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдалённых населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом, - сказал Игорь Руденя.

О деталях организации голосования читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU