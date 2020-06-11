2020-06-11T15:22:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 11 июня: рост числа инфицированных в 16 районах области

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области на 11 июня.Карта распространения коронавируса в Тверской области на 11 июня.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

11 июня в регионе подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 78 человек. 1573 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.

В регионе подтверждено 2397 случаев заболевания ковидом. 775 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. 49 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 11 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 856 (+36)

Кимры 462

Конаковский район 220 (+10)

Лихославльский район 178 (+2)

Калининский район 90 (+8)

Ржев 70 (+7)

Максатихинский район 53 (+2)

Рамешковский район 52

Торжок 49 (+2)

Кимрский район 48

Вышневолоцкий городской округ 37 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 36

Зубцовский район 34

Бежецкий район 32 (+1)

Кашинский городской округ 27

Старицкий район 20

Нелидовский городской округ 17 (+2)

Торопецкий район 17 (+4)

Лесной муниципальный округ 11

Торжокский район 10

Весьегонский муниципальный округ 10 (+1)

Удомельский городской округ 8

Селижаровский район 8

Бологовский район 7

Спировский район 6

Кувшиновский район 6

Калязинский район 5

Сонковский район 5

Осташковский городской округ 5 (+4)

Западнодвинский муниципальный округ 3 (+1)

Ржевский район 3 (+1)

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2 (+1)

Фировский район 1

Молоковский район 1

Оленинский муниципальный округ 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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