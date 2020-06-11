Карта распространения COVID-19 в Тверской области 11 июня: рост числа инфицированных в 16 районах области
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
11 июня в регионе подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 78 человек. 1573 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.
В регионе подтверждено 2397 случаев заболевания ковидом. 775 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. 49 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 11 июня (в скобках показан рост за сутки):
Тверь 856 (+36)
Кимры 462
Конаковский район 220 (+10)
Лихославльский район 178 (+2)
Калининский район 90 (+8)
Ржев 70 (+7)
Максатихинский район 53 (+2)
Рамешковский район 52
Торжок 49 (+2)
Кимрский район 48
Вышневолоцкий городской округ 37 (+4)
Андреапольский муниципальный округ 36
Зубцовский район 34
Бежецкий район 32 (+1)
Кашинский городской округ 27
Старицкий район 20
Нелидовский городской округ 17 (+2)
Торопецкий район 17 (+4)
Лесной муниципальный округ 11
Торжокский район 10
Весьегонский муниципальный округ 10 (+1)
Удомельский городской округ 8
Селижаровский район 8
Бологовский район 7
Спировский район 6
Кувшиновский район 6
Калязинский район 5
Сонковский район 5
Осташковский городской округ 5 (+4)
Западнодвинский муниципальный округ 3 (+1)
Ржевский район 3 (+1)
Кесовогорский район 2
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2 (+1)
Фировский район 1
Молоковский район 1
Оленинский муниципальный округ 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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