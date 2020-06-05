В преддверии выходных спасатели мониторят торфяные месторождения в Тверской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:53:09+03:00

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В Тверской области до 1 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. В целях недопущения неблагоприятного развития пожароопасной обстановки в регионе сотрудниками МЧС России ежедневно проводят мониторинг состояния торфяных месторождений.

Мобильные группы объезжают территории на технике высокой проходимости, участки обследуются с помощью беспилотных летательных аппаратов. Температуру в залежах торфа определяют специальным термощупом.

- Опасными считаются температуры выше +32 градусов, критической - выше +50°. На данный момент температура в залежах торфяных месторождений находится в пределах нормы. В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Между тем, выходные и предстоящая неделя обещают быть жаркими, а потому жителям еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU