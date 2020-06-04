В Тверь идёт калифорнийская жара

Улетай, туча! В Тверь наконец приходят жара, солнце и практически штиль.

- К началу лета над нами скопились циклоны: путь им заблокировал большой антициклон, зависший над Скандинавией. Поэтому все дожди, которые должны были оросить северные регионы, вылились на нас, - объяснила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но теперь хорошие новости: на место циклонов приходит антициклон.

Ветер в ближайшие дни дует с юга и юго-востока. Он совсем тихий: 2-3 м/с. Температура растёт стремительно. В субботу +22, в воскресенье +25, а в первой половине следующей недели может разогреть и до +30. Ночи тоже потеплеют до +15… +18 градусов.

Атмосферное давление ожидается довольно ровное: 752-754 мм рт. ст. Дожди не исключены, но они уже совсем другие: ливневые и скоротечные, иногда с грозами. Большую часть времени над нами будут малооблачное небо и жаркое солнце: погода как в Калифорнии!

Кстати, а задумывались ли вы, почему, имея температуру тела в 36,6 градуса, нам уже очень жарко при плюс 30? Дело в том, что тело наше тоже выделяет тепло. И если эта теплопродукция не может быть полностью передана окружающей среде (что происходит при высокой температуре воздуха), растёт температура наших внутренних органов, и мы характеризуем это словом «жарко».

Так что наслаждайтесь солнцем с умом, а ещё не забывайте о необходимости соблюдать все меры предосторожности в связи с коронавирусом. Будьте здоровы!