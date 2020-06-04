2020-06-04T18:18:55+03:00
Общество

Из-за ремонта дороги Старая Константиновка в Твери встала в огромной пробке

Движение затруднено и на прилегающих улицах
Ольга ТРОФИМОВА
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Пробка в сторону Цыганского поселкаПробка в сторону Цыганского поселкаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Вечером, 4 июня, в Затверечье образовалась огромная пробка. Движение затруднено на улице Пржевальского, в деревне Старая Константиновка и далее в сторону Цыганского поселка. Затор начинается от улицы Туполева.

Сложно пробраться и в сторону города, так как на участке из-за ремонта дороги организовано реверсивное движение.

Напомним, что 25 мая в Твери стартовала большая кампания по ремонту дорог. Работы начали в Заволжского района. Подрядчику – ЗАО "АБЗ-Дорстрой" – предстоит отремонтировать 18 объектов общей протяжённостью 31,8 километра.

А значит, в ближайшее время автовладельцам и любителям отдыха на Константиновских карьерах придется постоять в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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