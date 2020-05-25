2020-05-25T13:30:32+03:00
Общество

Большая кампания по ремонту дорог в Твери началась с улицы Хрустальной

25 мая подрядчик приступил к работам
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери начался ремонт на улице Хрустальной Фото: администрация ТвериВ Твери начался ремонт на улице Хрустальной Фото: администрация Твери
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25 мая в Твери началась кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В этом году проект предусматривает ремонт 46 городских улиц общей протяжённостью более 61,5 километра.

Первым объектом из списка стала улица Хрустальная в Заволжье. Значительный участок от улицы Дачная отфрезерован, ведётся установка бортового камня. Далее подрядчик будет ремонтировать Сахаровское шоссе и проезд через деревню Старая Константиновка.

Всего в Заволжском районе подрядчику – ЗАО "АБЗ-Дорстрой" – предстоит отремонтировать 18 объектов общей протяжённостью 31,8 километра.

В ближайшее время пройдут конкурсы по выбору подрядчика для ремонта дорог в других районах Твери. Это 28 объектов длиной порядка 30 километров.

Срок сдачи объектов - 30 сентября, а новый асфальт должны уложить до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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