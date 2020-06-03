2020-06-03T19:08:20+03:00
Общество

Ботанический сад открыли для посетителей в Твери

Он заработал с 3 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Ботанический сад в Твери открыли для посетителей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"Ботанический сад в Твери открыли для посетителей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"
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В среду, 3 июня, Ботанический сад в Твери открылся для посетителей. Соответствующий приказ был подписан и.о. Ректора Тверского госуниверситета.

Пока, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сад работает в ограниченном режиме. Разрешены прогулки только по парку в количестве не более 20 человек на территории одновременно. Гулять можно с соблюдением социальной дистанции и используя средства индивидуальной защиты.

- Территория парка сада полностью огорожена, составляет 2,6 га, и, в отличие от городских парков и иных аналогичных мест, в Ботаническом саду нет увеселительных зон, качелей-каруселей, пунктов питания и массового сбора людей, - уточняют работники сада. - Все время в саду работали два человека - на 2,6 га парка и оранжерею. Конечно, мы многое не успевали, ведь растения растут, особенно сорняки. Поэтому, если что-то в Саду покажется Вам недостаточно ухоженным, пожалуйста, простите нас! А тем, у кого есть время и возможность помочь в саду, особенно с прополкой, мы будем искренне благодарны.

Сад открыт ежедневно с 9:00 до 19:00. Оранжерея "Зеленый дом" и гостиная Сада для посещения временно закрыты. Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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