В Тверской области организация задолжала работникам свыше 360 тысяч рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:34:20+03:00

В Тверской области организация задолжала сотрудникам 369 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области руководитель организации дополнительного образования задолжал четырем работникам 369 тысяч рублей. Заработную плату сотрудники не получали с февраля прошлого года.

При этом установлено, что на счетах организации имелась достаточная для расчета сумма. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Часть задолженности в размере 250 тыс. рублей погашена.

По материалам прокурорской проверки Заволжским МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU