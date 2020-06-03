В Тверской области организация задолжала работникам свыше 360 тысяч рублей
В Тверской области руководитель организации дополнительного образования задолжал четырем работникам 369 тысяч рублей. Заработную плату сотрудники не получали с февраля прошлого года.
При этом установлено, что на счетах организации имелась достаточная для расчета сумма. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Часть задолженности в размере 250 тыс. рублей погашена.
По материалам прокурорской проверки Заволжским МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU