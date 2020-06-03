В Твери в новый госпиталь для больных коронавирусом передали комплекты защиты

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:38:48+03:00

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Кимрская фабрика имени Горького прислала медикам нового инфекционного госпиталя в Твери на базе областного лечебно-реабилитационного центра необходимые им защитные костюмы и медицинские респираторы.

Напомним, что 4 мая на фабрике была запущена новая линия производства респираторов. На её открытие прибыли губернатор Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Благодарны вам за эту работу, - сказал тогда Игорь Руденя сотрудникам предприятия.

Сегодня фабрика работает в две смены и выпускает в сутки почти 27 тыс. респираторов «СПИРО», 22 тыс. респираторов «Лепесток», а также медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU