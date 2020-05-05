2020-05-05T13:43:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя и Денис Мантуров посетили два предприятия Тверской области, которые вносят вклад в борьбу с коронавирусом

Губернатор с министром промышленности и торговли побывали на производствах в Кимрах и Ржеве
Александр ЖМУЛИН
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Денис Мантуров (в центре), Игорь Руденя (справа) и Виктор Константинов (гендиректор завода, слева) разглядывают деталь клапана. Фото: ПТОДенис Мантуров (в центре), Игорь Руденя (справа) и Виктор Константинов (гендиректор завода, слева) разглядывают деталь клапана. Фото: ПТО
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4 мая в Тверской регион вновь приехал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Цель поездки - новое производство медицинских респираторов в Кимрах и завод, начавший выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Ржеве.

Вместе с министром производства осмотрел губернатор Игорь Руденя.

В Кимрах в этот день как раз официально запустили новую линию на местной фабрике имени Горького. Здесь теперь изготавливается до 10 тысяч респираторов под названием «СПИРО-403». При этом на фабрике развито производство десятков тысяч респираторов (в сутки) и под другими марками.

За две смены на новой линии делают до 10 тыс. респираторов. Фото: ПТО

За две смены на новой линии делают до 10 тыс. респираторов. Фото: ПТО

Также здесь делают защитные костюмы для медиков - людей, которые на передовой в борьбе с коронавирусом.

Для увеличения объемов производства респираторов и защитных костюмов фабрике будет оказана поддержка - 81 млн рублей - от федерального Фонда развития промышленности.

Высокие гости по ходу осмотра узнали, что только за сутки на фабрике смогли выпустить более 87 тысяч изделий разного назначения.

- Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Благодарны вам за эту работу, - обратился Игорь Руденя к работникам фабрики.

Денис Мантуров отметил, что Кимрская фабрика имени Горького входит в тройку лидеров России по производству респираторов.

Не меньший вклад в борьбу с коронавирусом и помощь зараженным вносит и ржевское предприятие «Электромеханика». На этом заводе губернатор и министр осмотрели производственную линию по выпуску комплектующих для аппаратов ИВЛ и оборудования коек с кислородом.

За неделю она дает около 200 готовых изделий, без которых не обойтись во время помощи тяжелым больным COVID-19. Речь идет о клапанах, необходимых для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода. В стране подобные устройства выпускают всего несколько предприятий.

Те самые клапаны. Фото: ПТО

Те самые клапаны. Фото: ПТО

Делают эти самые клапаны на ржевском заводе, на наших же тверских станках с программным управлением.

Клапаны направляются во многие медучреждения как в нашем регионе, так и за его пределами. В том числе они поставляются и в Тверскую областную клиническую больницу.

Губернатор после осмотра сообщил о разработке дополнительных мер поддержки завода, в том числе по закупке высокотехнологичного оборудования и увеличению мощностей.

- При создании коек для пациентов с коронавирусной инфекцией была поставлена задача полностью обеспечить их функционирование. Признателен компании «Электромеханика» - предприятие первым подключилось к этой работе, за месяц здесь наладили производство сертифицированной продукции, - отметил Денис Мантуров.

Всего в нашем регионе под производство различных изделий для борьбы с коронавирусом (в основном средств индивидуальной защиты) перепрофилировано около 30 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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