Установлен размер выплат для семей с детьми 16-17 лет в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:25:36+03:00

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В регионе вводится еще одна мера поддержки для семей - единовременные выплаты на детей 16-17 лет. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил 1 июня во время общения по видеосвязи с несколькими многодетными семьями Верхневолжья.

Уже известен размер этих выплат. Для многодетных семей - 5 тыс. рублей, для других - 3 тыс. В общем средства в регионе должны выплатить семьям, где воспитывается более 25 тысяч детей. На это в целом направят около 86 млн рублей.

Губернатор поручил как можно быстрей проработать порядок осуществления выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU