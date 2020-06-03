Установлен размер выплат для семей с детьми 16-17 лет в Тверской области
В регионе вводится еще одна мера поддержки для семей - единовременные выплаты на детей 16-17 лет. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил 1 июня во время общения по видеосвязи с несколькими многодетными семьями Верхневолжья.
Уже известен размер этих выплат. Для многодетных семей - 5 тыс. рублей, для других - 3 тыс. В общем средства в регионе должны выплатить семьям, где воспитывается более 25 тысяч детей. На это в целом направят около 86 млн рублей.
Губернатор поручил как можно быстрей проработать порядок осуществления выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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