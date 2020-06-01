В Тверской области выплатами поддержат семьи с детьми 16-17 лет

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:50:12+03:00

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О том, что в регионе вводится новая мера поддержки для семей, первыми узнали многодетные пары Новиковых, Кудрявцевых и Виноградовых из Твери, а также семья Осиповых из Андреапольского муниципального округа.

Об этом им 1 июня сообщил лично губернатор Игорь Руденя во время общения по видеосвязи в честь Международного дня защиты детей.

- Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона поручил профильному министерству быстро проработать порядок этих выплат, чтобы уже в ближайшее время жители Верхневолжья могли их получить.

Добавим, что в Тверской области различные виды поддержки получат семьи, где воспитывается больше 225 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU