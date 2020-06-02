Работодатели Тверской области задолжали своим работникам более 80 млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:30:00+03:00

В расчёте на одного работника работодатели Тверской области задолжали в среднем 80 374 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это официальная статистика задолженности по зарплате на 1 мая 2020 года

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Тверьстат опубликовал данные по размеру просроченной задолженности по зарплате на 1 мая 2020 года. Всего работодатели Тверской области должны своим работникам 81 млн 338 тыс. рублей.

В расчёте на одного работника работодатели задолжали в среднем 80 374 рублей. В сравнении со статистикой месячной давности, долги по зарплате в регионе выросли на 14,6%.

Среди городских округов наибольшие зарплатные долги в Ржеве. Там работниками недоплатили в общем 50 млн. 440 тыс. рублей (или 147 055 рублей на одного работника).

Отметим, просроченная задолженность по заработной плате - это перенесённые остатки задолженности, которые не были погашены на отчётную дату, и не включает задолженность внутримесячных дат (то есть авансы).

Смотрите подробности о просроченной задолженности по зарплате в регионе:

Данные Тверьстата по просроченной зарплате в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU